Die Gäste aus Erfurt legten los wie die Feuerwehr. Im Vorwärtstrieb boten sich den Thüringern direkt zwei Freistoßgelegenheiten. Dennis Lerche konnte Beide gefährlich auf den Kasten von Niklas Petzsch bringen, der bestand die ersten Härtetests jedoch (4./6.). Erfurt übernahm daraufhin die Spielkontrolle.

Erfurt lässt Chancen ungenutzt

Die junge Mannschaft von Kutrieb gewann in der Anfangsphase keinen Boden, auch weil die Erfurter Defensive die entscheidenden Pässe unterband. In der 32. Minute hatte Neuzugang Hinata Gonda für die Erfurter die Führung auf dem Fuß. Der Mittelfeldmann fing einen Fehlpass von Keeper Petzsch ab, legte die Kugel gekonnt am letzten Abwehrmann vorbei, verfehlte das Tor jedoch um wenige Zentimeter.

Kaltschnäuzige Berliner führen

In der 37. Minute stellte Metehan Yildirim die Partie auf den Kopf. Nach einem Doppelpass mit Kapitän Nicolas Hebisch bediente Julien Damelang Yildirim im Zentrum. Sein platzierter Schuss in die untere Ecke ließ Lorenz Otto im Erfurter Tor keine Chance. Das 1:0 nahmen beide Mannschaften mit in die Kabine.

Bildrechte: Matze Koch

RWE ist einen Ticken besser

Nach Wiederanpfiff legte die Viktoria einen Zahn zu, trotzdem sicherten sich die Erfurter mehr Spielanteile. Besonders Neuzugang Lerche drängte auf den Ausgleich. Der Thüringer verpasste es sich im 1-gegen-1 zu belohnen. Rot-Weiß gelang erst kurz vor Schluss der Ausgleich.

Eigentor zum Ausgleich

Aus gut 18 Metern schlug erneut Lerche einen Freistoß von halbrechts. Der Ball flog an zwei Erfurter Köpfen vorbei, wurde jedoch von Kapitän Aidan Liu in eine andere Richtung gelenkt. So schlug der Ball, unhaltbar, für Petzsch im Kasten ein (78.). Unglücksrabe Liu stellte auf 1:1. In einer aufgeregten Schlussphase gelang es keiner Mannschaft mehr einen Nadelstich zu setzen.

Bildrechte: Matze Koch

Stimme zum Spiel

RWE-Trainer Fabian Gerber: "Wenn man das gesamte Spiel sieht, waren wir die bessere Mannschaft. Wir haben drei Topchancen gehabt und wir hätten das Spiel gewinnen können, bevor wir das 0:1 kriegen. Wie die Jungs aber an sich geglaubt haben, auch nach 5,5 Stunden Busfahrt, über 90 Minuten Vollgas gegeben haben und das 1:1 gemacht haben - das ist aller Ehren wert. Es ist immer noch Viktoria Berlin, die sehr spielstark sind. Deswegen können wir insgesamt zufrieden sein, auch wenn heute mehr drin war."