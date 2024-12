Fußball | Regionalliga Spätes Gegentor bringt Carl Zeiss Jena um den Sieg

Hauptinhalt

18. Spieltag

06. Dezember 2024, 21:03 Uhr

Die Thüringer schnupperten lange am dritten Sieg in Folge. Doch nach dem Wechsel investierte der BFC Dynamo insgesamt mehr und kam in der Nachspielzeit doch noch zum insgesamt verdienten Ausgleich.