Die Anfangsphase gehörte Luckenwalde. Sofiene Jannene kam nach einem Freistoß in der 5. Minute im Jenaer Strafraum zum Kopfball, verfehlte das Tor aber um einige Meter. In der 23. Minute hatte Luckenwaldes Till Jacobi den Führungstreffer auf dem Fuß. Sein Schuss aus kurzer Distanz wurde aber noch von Phillip Wendt abgegrätscht.

Im direkten Gegenzug vergab Erik Weinhauer nach sehenswertem Steckpass von Kay Seidemann aus sechs Metern die ganz große Möglichkeit auf die Führung. In der ersten Hälfte wurde es dann nur noch einmal richtig gefährlich, als sich Luckenwaldes Tim Schleinitz in den Strafraum dribbelte und aus zehn Metern abzog. Jenas Schlussmann Marius Liesegang verhinderte den Rückstand durch eine Glanzparade.

Jena kam mit mehr Druck aus der Halbzeitpause. Nach einer Ecke (47.) prüfte Abu El Haija Luckenwaldes Keeper Palmowski aus kurzer Distanz. Deutlich gefährlicher wurde es in der 58. Minute, als Schneider im Jenaer Strafraum frei zum Schuss kam und den Ball nur knapp links am Tor vorbeischoss. Den Chancenwucher der Gastgeber bestrafte kurz darauf Maxim Hessel. Nach einer Balleroberung nahe am Luckenwalder Sechzehner wurde er von Seidemann bedient, ließ noch einen Gegenspieler ins Leere rutschen und schob unten rechts zum 1:0 für Jena ein (62.).

Luckenwalde kam durch Jacobi (70.) und den eingewechselten Simon Gollnack (77.) noch zu Chancen, vergab diese aber allesamt. In der Schlussphase versuchten es die Gastgeber noch einmal mit hohen langen Bällen, schafften es aber auch so nicht, die tapfer kämpfende Jenaer Defensive zu überwinden. So blieb es am Ende beim knappen und aufgrund der vielen Luckenwalder Chancen durchaus glücklichen 1:0-Auswärtserfolg des FCC.