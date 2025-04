Doch zuletzt hatte Luckenwalde zwei Heimspiele für sich entschieden. Entsprechend energisch begannen die Gastgeber, ohne allerdings wirklich gefährlich vor das Zwickauer Tor zu kommen. Die Westsachsen nahmen den Kampf an, das spielerische Element blieb dagegen meist auf der Strecke. Einzig bei einem Schuss von Jahn Herrmann in der 21. Minute sorgte für etwas Gefahr für das Tor der Luckenwalder. Auf der anderen Seite wurde es kribbelig, wenn Arne Rühlemann eine Aktion zeigte. Bei einer Flanke in der 39. Minute musste sich Keeper Lucas Hiemann strecken.

Nach dem Wechsel war vor beiden Toren mehr los. Herrmann und Lucas Albert zerrten an den Ketten, aber auch Luckenwaldes Till Jacobi mit einem krummen Schuss (52.) hatte eine gute Möglichkeit. Dann kam die 55. Minute und die Führung für die Gäste. Sonny Ziemer brachte den Ball von rechts auf Herrmann, der nahm das Spielgerät an und verwandelte dann aus der Drehung ins linke Eck. Und die Gäste hatten danach gute Chancen, das Ding vorzuentscheiden. Doch Mike Könnecke scheiterte zweimal an Keeper Palmowski. So blieb die Partie spannend, weil die Gastgeber bis in die Nachspielzeit alles versuchten, um den Ausgleich zu erzielen. Die dicke Chance hatte dann John Gruber, der aus drei Metern den Ball über den Kasten schoss.