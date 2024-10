Nach einem schwachen Beginn benötigte der VFC gute 20 Minuten, um in die Partie zu finden. Dann aber zeigten sie ihre Kaltschäuzigkeit und Qualitäten. Den Treffer des Tages erziele Tom Fischer in der 38. Minute, der nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Max Winter am zweiten Pfosten goldrichtig stand und Kevin Tittel im Luckenwalder Kasten keine Chance ließ.