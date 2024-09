Beide Teams kamen sofort in volle Fahrt. Maximilian Somnitz stellte die Fähigkeiten von FCE-Schlussmann Niclas Edelmann in der sechsten Minute erstmals auf den Prüfstand. Es sollte nicht die einzige Glanztat des Keepers in dieser Partie bleiben. Der FC Eilenburg setzte in der Anfangsphase ebenfalls auf Offensivpower. Das lohnte sich, da Noah Baumann den Premierentreffer der Partie erzielte (22.).