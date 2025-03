Und diese Partie brauchte keine Anlaufzeit. Es waren kaum zwölf Sekunden abgelaufen, da lag der Ball schon im Zwickauer Tor. Sonny Zimer verdaddelte den Ball an Obed Ugondu, der stiefelte Richtung FSV-Tor und netzte aus acht Metern flach ein. Zwickau musste sich etwas schütteln, war dann aber auch in der sehr flotten Startviertelstunde voll im Spiel. Nach acht Minuten erreichte eine der vielen Eingaben von rechts am langen Pfosten Marc-Philipp Zimmermann, der aber das Spielgerät nicht am herauslaufenden Keeper Lorenz Otto vorbeibrachte. Es sollte die einzige größere Chance der Gastgeber im ersten Durchgang bleiben. Meist haperte es bei Zwickau am letzten, meist ungenauen Pass. Erfurt war da insgesamt präsenter, zweikampfstärker und vor dem Tor gefährlicher. Bei einem Kopfball von Robin Fabinski musste sich Zwickaus Keeper Lucas Hiemann strecken, beim Knapper von Ugondu aus 20 Metern kurz vor der Pause half ihm auch die Querlatte.

Bildrechte: IMAGO / Bild13