FSV-Coach Schmitt änderte seine Startformation auf gleich vier Positionen. Tatsächlich zeigten die Gastgeber von Beginn an eine Leistungssteigerung, auch wenn sie sich zunächst - abgesehen von einer Direktabnahme und einem Distanzschuss - kaum Chancen erspielten. Doch dann ging Greifswald auf einmal in Führung: Einen Freistoß von Lukas Lämmel verwandelte Bastian Strietzel unbedrängt per Kopf zum 0:1 (30.).

