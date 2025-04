Dorbuna lässt Heimfans jubeln

Die Heimfans feierten mit einer Choreografie das 75. Meisterjubiläum der Schwäne mit einer Choreografie. Und als sie noch die Fahnen schwenkten, konnten sie schon die Führung bejubeln. Jahn Herrmann setzte sich schön durch, legte ab für Veron Dorbuna, der flach aus 20 Metern abzog und den Ball unten links im Kasten versenkte (2. Minute). Und nur vier Minuten später hatte Marc-Philipp Zimmermann das 2:0 auf dem Fuß. Nach einem riskanten Ausflug von 03-Keeper Yannic Stein verlor der Schlussmann den Ball an Lukas Eixler, der auf den Topstürmer in die Mitte legte. Zimmermann verzögerte und zielte dann am Pfosten vorbei.

Bildrechte: Frank Kruczynski

Doch nach der furiosen Startphase drehte sich das Blatt, Babelsberg bestimmte die Partie, versuchte es immer wieder mit hohen Bällen in den Strafraum des FSV, der damit seine liebe Mühe hatte. Zwingende Abschlüsse blieben aber Mangelware. Entlastung für Zwickau gab es sporadisch. Eine ungewollte Ablage von Dobruna auf Eixler setzte Letzterer deutlich am Kasten vorbei (23. Minute). In der 37. Minute scheiterte Zimmermann aus kurzer Distanz nach einer scharfen Hereingabe aus fünf Metern hauchzart. Die Brandenburger zeigten eine überlegene Partie – bis zum Strafraum. Dort verteidigten die Westsachsen massiv und mit etwas Glück. So retteten die Schwäne die knappe Führung in die Pause.

Klein trifft in letzter Sekunde

Nach dem Seitenwechsel stand Zwickau weiterhin tief und lauerte auf Konter. Eine Spieleröffnung von Zimmermann leitete Dobruna wunderschön direkt weiter quer über das Feld auf Herrmann, der in letzter Sekunde noch vom Ball getrennt wurde (53.). Von der Babelsberger Überlegenheit blieb nicht viel übrig. Bei herrlichem Sonnenschein entwickelte sich ein Sommerkick mit viel Standfußball. Babelsberg hatte durch Andor Bolyki eine gute Chance, doch dem Abschluss des Ex-HFC-Spielers fehlte es an Wucht (64.).

Bildrechte: Frank Kruczynski

Zehn Minuten später bestrafte Babelsberg die Passivität der Westsachsen dann doch: Nach einem Einwurf kam Gordon Büch frei zur Flanke, in der Mitte war Jannis Lang eingelaufen und hämmerte den Ball per Kopf in die Maschen (74.), der letztlich verdiente Ausgleich. Rico Schmitt wechselte dreifach, doch den Schalter konnte sein Team zunächst nicht umlegen. Babelsberg hatte noch gute Chancen durch Daniel Frahn (80.) und Büch (83.). Doch das letzte Wort hatten die Hausherren: Ein Konter über Theo Martens fand über Umwege Luis Klein, der in allerletzter Sekunde den Ball über die Linie drückte.