Führungstreffer schockt den FSV

Das Spiel begann ausgeglichen und forsch. Beide Mannschaften zeigten sich torgefährlich und hatten Chancen, um in Führung zu gehen. Babelsberg köpfte eine Ecke an den Pfosten (5.), Lloyd Addo Kuffour (13.) legte einen Kopfball nach schöner Kombination am langen Pfosten vorbei. Nach 19 Minuten zappelte der Ball dann erstmals - und einmalig - im Netz. Nach einem Chipball ins Sturmzentrum setzte sich Samir Werbelow gegen die komplette FSV-Defensive durch und ließ Benjamin Leneis mit seinem straffen Schuss unter die Latte keine Chance. Bildrechte: Picture Point, Gabor Krieg

Danach brauchten die Gastgeber eine Weile, um den Schock zu verdauen. Babelsberg übernahm das Zepter und agierte fortan druckvoller, ohne jedoch erneut eine Großchance zu erhalten. Kurz vor der Pause stabilisierten sich die Zwickauer wieder. Eigene Akzente konnte die FSV-Offensive aber nicht mehr setzen.

Auch im zweiten Durchgang gelang es den Zwickauern kaum, Chancen zu erspielen. Lucas Will (47.) scheiterte an Luis Klatte im Babelsberger Tor, Dobruna (70.) schoss knapp vorbei. Als FSV-Trainer Rico Schmitt offensiv wechselte, ergaben sich auch für die Gäste Kontermöglichkeiten. Tino Schmidts Lupfer (75.) prallte aber am herauseilenden Leneis ab. So blieb es beim knappen, aber nicht unverdienten Auswärtssieg der Babelsberger. Bildrechte: Picture Point, Gabor Krieg

Zwickau verabschiedet Frick