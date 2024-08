Nachdem Plauen in den ersten drei Partien gleich zweimal bereits in der 2. Minute traf, lief es diesmal anders herum: Zwickau stürmte von Beginn an munter nach vorne und belohnte sich schon in Minute drei: Felix Pilger bugsierte einen 17-Meter-Abschluss von Andrej Startsev artistisch ins Netz. Drei Minute später musste VFC-Schlussmann Jakob Pieles einen 17-Meter-Schuss von Jahn Herrmann aus dem Winkel holen. Der Regionalliga-Aufsteiger brauchte eine Viertelstunde, um sich im Derby anzumelden.