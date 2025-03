Zwickau, das ohne den verletzten Mittelfeldspieler Andrej Startsev und Angreifer-Routinier Marc-Philipp Zimmermann (Polizeidienst) auskommen musste, drückte von Beginn an aufs Tempo. Dabei umgehend im Fokus: Zimmermann-Vertreter Lucas Albert. Als sich Sonny Ziemers Befreiungsschlag zum perfekten Flugball in den Lauf entpuppte, düpierte Albert seinen Gegenspieler Ivan Yermachkow und schob flach ins lange Eck zum 1:0 (5.).

Nur drei Minuten später wiederum ließ Startsev-Ersatz Felix Schlüsselburg am langen Pfosten das umgehende 2:0 liegen, als er nach dem Fehlgriff von Viktoria-Schlussmann Dmytro Karikas rechts vorbeizielte (8.). Die seit dem 10. November auf einen Sieg wartenden Hauptstädter waren redlich um Teilhabe bemüht, aber kamen im Verlauf der ersten Halbzeit nur zu einer nennenswerten Gefahrenaktion. Nasuhi-Noah Jones wollte es nach Flanke von links per Seitfallzieher zu schön machen und schwang völlig unbedrängt am Ball vorbei (45.+1).