Dabei begann die Partie optimal für den ZFC, der vom Start weg auf Offensive setzte. Florian Hansch nutzte seinen Freiraum nach einem Pass in die Schnittstelle und ließ Schlussmann Lucas Hiemann keine Chance (5.). Zwickau brauchte Anlaufzeit, die erste Druckphase führte dann aber schnell zum Ausgleich. Start-Elf-Rückkehrer Marc-Philipp Zimmermann scheiterte noch per Kopf an Keeper Lukas Sedlak (21.), eine Minute später nutzte Jahn Herrmann seinen Freiraum und nickte ein (22.).