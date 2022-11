Das Team von Trainer Tobias Rost startete mit viel Ballbesitz und einer geduldigen Spielweise in die Partie. Ole Hoch legte Justin Eilers eine Vorlage auf, der verwandelte aus dem Sechzehner ins linke, lange Eck (18.). Der Tabellenletzte führte, Favorit Erfurt reagierte mit langen Bällen. Doch es fehlte RWE weiter an Torgefahr. Die Halberstädter blieben unterdessen mutig, attackierten häufig über Konter. Kurz vor der Pause erhöhten die Gäste noch einmal den Druck. Nach einer Ecke von Nazzareno Ciccarelli leitete Mergel den Ball per Kopf weiter. Schwarz wartete am langen Pfosten und zog ab! Lukas Cichos wahrt die Halberstädter Führung! Der VfB trug die 1:0-Führung in die Kabine.