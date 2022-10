Das Team von Fabian Gerber machte von Anfang an Druck. Die Erfurter, mit Seidemann für Manu in der Startelf, erarbeiteten sich früh Chancen. Besonders gefährlich wurde RWE über die rechte Seite, die Seidemann bespielte. In der 23. Minute konnten die Greifswalder einen Angriff nicht klären, das nutzte Mergel mit einem Querpass am Fünf-Meter-Raum, sodass Hajrulla den Ball ins leere Tor schieben konnte. Auch nach der Führung blieben die Gäste die dominantere Mannschaft. Nur sporadisch erarbeitete sich der GFC Chancen. Die beste hatte Benyamina Sekunden vor dem Halbzeitpfiff, weil Farr bei einem Alleingang zu wenig gestört wurde. Erfurt ging mit einer verdienten 1:0-Führung in die Kabine.