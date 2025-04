Halle – im schicken Sondertrikot – startete beherzt in die Partie. Manasse Eshele und Serhat Polat näherten sich frühzeitig dem Chemie-Tor an, zielten aber jeweils noch zu ungenau (3./6.). Nachdem Terry Asare daraufhin auch für den Gast aus Leipzig-Leutzsch den ersten Warnschuss abgab (10.), klingelte es plötzlich im Kasten der BSG. Halles Marius Hauptmann hatte Mitspieler Eshele mit einer butterweichen Flanke bedient, der es diesmal besser machte und per Kopf zum 1:0 traf (13.).

Bildrechte: IMAGO / Eckehard Schulz