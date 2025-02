Lok Leipzig stiefelt in der Regionalliga Nordost schier unbeeirrt in Richtung Meisterschaft. Das Team von Trainer Jochen Seitz gewann das Spitzenspiel beim Halleschen FC am Samstag (15. Februar) mit 1:0 (1:0) und baut seinen Vorsprung in der Tabelle auf nunmehr neun Punkte aus.