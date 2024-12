In der 26. Minute hatte Max Kulke die Führung auf dem Fuß. Stark von Marius Hauptmann in Szene gesetzt, hämmerte der Mittelfeldmann des HFC den Ball aus sieben Metern aber über den Kasten. Jetzt waren die Hallenser auf Betriebstemperatur, Joe-Joe Richardson setzte den Ball in der 35. Minute nach schöner Kombination an die Lattenoberkante. Der CFC hatte nun Schwerstarbeit zu leisten in der Defensive, das Bollwerk hielt aber bis zur Pause.