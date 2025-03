Danach verflachte die Partie etwas. Halle blieb in Momenten dennoch gefährlich. Nach etwas mehr als einer halben Stunde war es dann Max Kulke, der für den HFC erhöhte. Nach einem Foul in Strafraumnähe trat er selbst an und verwandelte sehenswert direkt.

In der zweiten Halbzeit dann das gleiche Bild: In einer teilweise fahrigen Partie war einzig der HFC wirklich gefährlich. Die Männer von Trainer Mark Zimmermann, der am Samstag Geburtstag hatte, gingen fast schon fahrlässig mit ihren Chancen um. Vor allem Eshele vergab mehrfach aus besten Positionen an. So entwickelte Viktoria spät im Spiel die Hoffnung, aus Halle vielleicht doch etwas mitnehmen zu können. Der eingewechselte Joscha Wosz beendete dieses Gedankenspiel mit seinem Treffer zum 3:0 (88.) – zugleich der Endstand.