Nach der Pause konnten die dezimierten Erfurter nicht mehr an den starken Auftritt der ersten Hälfte anknüpfen. Versuche, den Ausgleich zu erzielen, waren dann doch mehr Zufallsprodukte. Halle hatte einfach mehr vom Spiel, versäumte es aber, die Führung auszubauen. So köpfte Abwehrspieler Burim Halili (66.) haarscharf drüber, Serhat Polats Heber (74.) erreichte nicht den heranstürmenden Eshele und Kulke zirkelte die Pille nur an den rechten Pfosten (74.).

Halle mit dem Chancenwucher und Erfurt wenig später in doppelter Unterzahl. In der 76. Minute flog auch noch Kapitän Schwarz vom Platz, die nächste bittere Pille für die Thüringer. Und es sollte noch deftiger kommen. In der Nachspielzeit zeigte Referee Marvin Tennes auf den ominösen Punkt – Foulelfmeter für den HFC. Niklas Landgraf blieb eiskalt und verwandelte sicher zum 2:0-Endstand. Damit war die Serie der Erfurter von zwölf ungeschlagenen Spielen in Folge erst einmal gerissen. Und Halle verkürzte den Abstand auf Spitzenreiter Lok Leipzig zunächst auf drei Punkte.