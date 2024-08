Drittliga-Absteiger Hallescher FC hat gegen Regionalliga-Aufsteiger VFC Plauen in der letzten Minute noch ein Remis erreicht. Beim 1:1 traf Rückkehrer Jan Löhmannsröben in der 89. Minute. Die Vogtländer waren durch ein Traumtor von Johan Martynets früh in Front gegangen (7.).