Dann aber lief die an diesem Tag glänzend geölte Angriffsmaschine der Gastgeber. Immer wieder ging es gegen überforderte Gäste schnell nach vorne. Eilenburg kam oft erst gar nicht in die Zweikämpfe und verlor auch viele zweite Bälle. Schon zur Pause stand es 4:0. Eliyas Strasner eröffnete den Torreigen (9.), Ensar Askakal legte nach (17.). Vor dem Duo hatte der FCE vor der Begegnung Respekt gezeigt. Das 3:0 ging auf das Konto von Eilenburgs Schlussmann Niclas Edelmann, dem der Ball nach einem Abschluss an die Lattenunterkante an den Körper sprang (36.) Beim 4:0 köpfte Verteidiger Peter Matiebel ein (43.).