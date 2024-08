Hertha schockt Erfurt mit Doppelschlag

Zwar begann RWE mit vier Änderungen in der Startelf im Vergleich zum 0:4 gegen den Halleschen FC vielversprechend, Pablo Santana Soares' Abschluss nach einer Minute wurde allerdings von Hertha-Keeper Tim Goller geblockt. Zwei Zeigerumdrehungen später folgte die erste kalte Dusche an diesem Abend: Nach einer kurz ausgeführten Ecke konnte Erfurts Schlussmann Lorenz Otto einen Schuss aus der zweiten Reihe nur nach vorne abblocken. Pascal Klemens, der auch für Herthas Zweitligaprofis spielt, staubte ohne Mühe zur Führung ab.

Die Gäste suchten in einer teils wilden Anfangsphase die Antwort, doch statt dem Ausgleich fiel der nächste Gegentreffer. Nach einem schönen Schnittstellenpass schüttelte Ensar Aksakal seinen Gegenspieler ohne Probleme ab und schob die Kugel mit etwas Glück an Otto vorbei. Dion Ajvazi drückte den Ball anschließend ins leere Tor (10.). Auch in der Folge hatte Erfurt mit dem hohen Pressing Probleme. Ein Ballverlust reihte sich an den anderen, es fehlte an zündenden Ideen in der Offensive. Bildrechte: Matthias Koch

Dennoch wurden die Thüringer nach 20 Minuten stabiler, verbuchten nun ein Plus an Ballbesitz und kamen immer wieder in vielversprechende Abschlusspositionen. Allerdings war entweder der finale Pass zu ungenau oder es fehlte an Präzision. Symptomatisch: Kurz vor der Halbzeit kam Lars Kleiner nach guter Vorarbeit von Andy Trübenbach frei am Sechzehner zum Abschluss, schoss die Kugel aber direkt in die Arme von Goller.

Erfurt steigert sich

Auch nach der Halbzeit ebbte der Druck der Erfurter zunächst nicht ab. Hertha II wurde phasenweise am eigenen Strafraum eingeschnürt und konnte kaum Entlastungsangriffe starten. Der Anschlusstreffer für RWE wäre nach gut 55 Minuten verdient gewesen, doch der finale Pass wollte weiter nicht gelingen. Stattdessen hatten die Berliner die Entscheidung auf dem Fuß. Aber Otto parierte gegen Ajvazi aus kurzer Distanz bärenstark, nachdem er zuvor den Schuss von Oliver Rölke nur nach vorne hatte abklatschen lassen (61.).

Hertha II stabilisierte sich in der Folge, konnte den ganz großen Druck von der Abwehr nehmen und kam nun selbst immer wieder zu Aktionen. Erfurt biss sich dagegen weiter die Zähne aus und machte sich das Leben mit weiteren unnötigen Ballverluste schwer. Auch ein Dreifachwechsel von Gerber trug zunächst keine Früchte. Bis in die Schlussphase hatte Obed Chidindu Ugondu die beste Chance zu verzeichnen, doch sein flacher Schuss segelte einen halben Meter am Pfosten vorbei (69.). Bildrechte: Matthias Koch

Ugondu trifft und fliegt

Doch tatsächlich keimte kurz vor Schluss noch einmal Hoffnung auf. Hertha-Schlussmann Goller packte bei einer Flanke nicht richtig zu, Ugondu schaltete gedankenschnell und netzte aus kurzer Distanz zum Anschlusstreffer ein (89.). Weil ausgerechnet der Erfurter Torschütze kurz darauf mit gestrecktem Bein in einen Zweikampf ging und glatt Rot sah, musste RWE die letzten Minuten in Unterzahl agieren. Das spielte der Hertha in die Karten, die den Vorsprung ins Ziel schaukelte.

Stimmen zum Spiel folgen