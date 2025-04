Uluc beließ Erik Weinhauer nach Gelbsperre auf der Bank, ebenso Khalid El Haija. Im Kasten ersetzte Alexios Dedidis den am Rücken angeschlagenen Marius Liesegang. Die neu formierte Abwehr stand aber gut, ließ gegen munter kombinierende Herthaner wenig zu. Und nach vorne ging es immer wieder mit Tempo in Richtung Ted Tattermusch. Der Stürmer verzog zweimal knapp (7. & 18. Minute), ehe er nach Vorarbeit von Alexander Prokopenko mit Können und etwas Glück zur Führung markierte. Die Hereingabe des Deutsch-Ukrainers nahm Tattermusch direkt ab, ein Herthaner fälschte unhaltbar ab und Jena führte (31.). Die Berliner kamen auch in der Folge nur selten zu gefährlichen Abschlüssen, einzig Kapitän und Routinier Änis Ben-Hatira verfehlt zweimal knapp, einmal per Freistoß (37.) und einmal per Direktabnahme aus spitzem Winkel (34.).