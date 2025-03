HFC-Coach Mark Zimmermann musste nur auf einer Position umstellen. Für den verletzten Burim Halili rückte Kilian Zaruba in die Innenverteidigung. Und anders als zuletzt beim 1:1 in Luckenwalde waren die Hallenser von der ersten Minute an hellwach. Vor allem der flinke Serhat Polat war ein ständiger Unruheherd. Und der HFC belohnte sich in der 17. Minute, auch wenn der Treffer eher glücklich fiel. Max Kulke hatte aus 13 Metern abgezogen, Marlon Morgenstern lenkte den Ball unhaltbar ab zum 0:1. Danach drehten die Gastgeber richtig auf. Ensar Aksakal, Sala Yildirim und Änis Ben-Hatira hatten genügend Möglichkeiten, zumindest den Ausgleich zu erzielen. Der HFC verlor in dieser Phase zu oft den Ball im Spiel nach vorn, blieb aber bei seinem frühen Pressing. Nach einer halben Stunde wurde die Partie wieder offener, weil jetzt auch den Berlinern das gewohnte Passspiel nicht mehr mit der gewünschten Genauigkeit gelang. Verlassen konnte sich Halle auch in der Schlussphase der ersten Halbzeit auf einen gut aufgelegten Keeper Luca Bendel. Und Polat hatte in der Nachspielzeit fast noch die Chance zum 0:2, wurde aber beim Abschluss geblockt.

Bildrechte: Matthias Koch