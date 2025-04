Hertha schöpft dagegen aus einem Riesenpool an Spielern und dribbelte gegen den ZFC wieder mit dem erst 17-jährigen Toptalent Lum auf. Der Mittelfeld-Motor war von Beginn an auf Betriebstemperatur und spielte schließlich auch den Dosenöffner. In der 33. Minute brachte er Hertha mit einem satten Distanzschuss aus 20 Metern in Führung. Drei Minuten später legte Routinier Ben-Hatira, der herrlich freigespielt wurde, das 2:0 (36.) nach.

Bildrechte: Matthias Koch