Nach zuvor zehn Auswärtsspielen in Folge ohne Niederlage ist die Serie des Chemnitzer FC gerissen. Vor 528 Zuschauern musste das Team von Cheftrainer Benjamin Duda eine späte 0:1-Schlappe bei Hertha Zehlendorf hinnehmen und verpasste dadurch den möglichen Sprung auf Rang fünf. Zu allem Übel verletzte sich Stammkeeper Daniel Adamczyk bereits in der ersten Halbzeit an der Schulter.