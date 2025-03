Es war ein zäher Start von beiden Teams. Lok Leipzig merkte man ein wenig den Ballast an, dieses Spiel gewinnen zu müssen. Die Leichtigkeit war weg und zudem agierten die Meuselwitzer sehr engagiert und blieben stets gefährlich. In der 17. Minute musste sich Lok-Keeper Andreas Naumann bei einem Flachschuss von René Eckardt strecken, auf der Gegenseite hatte Lok dann durch Stefan Maderer ebenfalls die erste richtig gute Chance, aber auch Lukas Sedlak hielt seinen Kasten sauber. Doch irgendwie war bei Lok Sand im Getriebe und in der 27. Minute hatten die Gäste die große Möglichkeit zur Führung, nachdem Alexander Siebeck einen Schuss mit der Hand abwehrte. Nils Schätzle verwandelte mit etwas Glück ins rechte untere Eck zur nicht unverdienten Führung des ZFC. Danach wurde es hektischer, viele kleine Fouls unterbrachen den Spielfluss. Siebeck hatte kurz vor der Pause noch den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber aus 13 Metern an Sedlak.

Bildrechte: Gabor Krieg