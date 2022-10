Beide Teams bemühten sich um einen flotten Beginn, dabei neutralisierten sich die Kontrahenten jedoch zumeist im Mittelfeld. Richtig zwingend wurde es erst nach einer knappen halben Stunde. So kam Sascha Pfeffer in der 28. Minute zur ersten guten Gelegenheit, als der Lok-Kapitän den Ball nach einer Flanke von Osman Atilgan links am Tor vorbeisetzte. Zwei Minuten später verbuchten die Gäste die bis dahin beste Möglichkeit des Spiels, dabei landete ein Schuss von Till Plumpe am rechten Innenpfosten.

Till Plumpe trifft mit seinem Schuss den Pfosten Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner