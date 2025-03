Die Gastgeber begannen mit viel Schwung und kamen in der 5. Minute zur ersten guten Gelegenheit durch Emmanuel Elekwa, der aus spitzem Winkel an VFC-Schlussmann Jakob Pieles scheiterte. Plauen versteckte sich nicht und fand immer besser in die Partie. Erste gefährliche Annäherungen gab es durch Fernschüsse von Tim Limmer (10.) und Daniel Heinrich (20.). Auch danach suchten die Vogtländer immer wieder den Weg zum gegnerischen Tor, doch es fehlte an der nötigen Durchschlagskraft. Nach 30 Minuten wurde Berlin wieder stärker, doch auch hier blieb es bei Distanzschüssen von Jones Nashui-Noah (30.) und Sydney Sylla (33./39.).

Bildrechte: Matthias Koch