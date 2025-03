Der BFC stattdessen nun mit breiter Brust, hatte in der 23. Minute die Riesenchance auf das 2:0, doch Wüstenhagen schoss am leeren Tor vorbei. In der 38. Minute kam es dann knüppeldick für das Gerber-Team, denn Ugondu hatte schon Gelb gesehen und musste nach hartem Einsteigen gegen Amadou vom Platz. Die Blumenstädter nun in Unterzahl. Obwohl noch ordentlich Zeit war, so recht wollte man keinen Pfifferling mehr auf die Erfurter geben.