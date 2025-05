Während bei den Gastgebern im Gegensatz zum Greifswald-Spiel (2:4) keine personellen Wechsel in der Startelff vorgenommen wurden, gab es bei den Chemnitzern vier Wechsel zum Vergleich beim 1:1 gegen Lok Leipzig. So begannen Niclas Walther, Jongmin Seo, Anton Rücker und Roman Eppendorfer für Tobias Müller, Felix Müller (beide Rot-Sperre), Nils Lihsek sowie Niclas Erlbeck (beide angeschlagen).

Die Partie nahm nach einer ausgeglichenen Anfangsphase in der 8. Minute Fahrt auf, als Noah Baumann den Ball auf Jonas Marx durchsteckte und der zur überraschenden Eilenburger Führung einschob. Danach bemühten sich die Chemnitzer um den Ausgleich, doch es fehlte gegen die vielbeinige FCE-Abwehr zunächst an Durchschlagskraft. So dauerte es bis zur 31. Minute als es erstmals richtig gefährlich für die Gastgeber wurde. Dabei köpfte Roman Eppendorfer die Kugel nach einem Freistoß knapp am Tor vorbei. In der 42. Minute vergab zudem Dejan Bozic aus zwölf Metern. 60 Sekunden später hatte Eilenburg Glück, als Leon Damer nach einem Drehschuss nur den Pfosten traf. Somit blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung der Platzherren.