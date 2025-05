Lok begann vor 7.341 Zuschauiern im "Bruno" engagiert und setzte die Gäste unter Druck. Die erste Chance zur Führung verbuchte Alexander Siebeck in der 8. Minute, dessen Schuss aus Nahdistanz gerade noch von Plauens Can-Deniz Tanriver vor der Linie geklärt wurde. Drei Minuten später gab es die nächste dicke Gelegenheit für Siebeck, der aus acht Metern am glänzend reagierenden VFC-Schlussmann Jacob Pieles scheiterte. In der 19. Minute hatte Lok zudem Pech, als die Kugel nach einem Freistoß von Max Klump das rechte Lattenkreuz touchierte. Von Plauen gab es indes kaum etwas zu sehen. Das Kerngeschäft der Vogtländer beschränkte sich auf die Verteidigung. So dauerte es bis kurz vor der Pause, als der VFC zur ersten Torchance kam. Dabei zögerte Johan Martynets freistehend zu lange vor Keeper Naumann. Statt selbst zu schießen, spielte der Plauener auf Lucas Will (44.), dessen Schlenzer am langen Pfosten vorbeiging.