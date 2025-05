Zwickau war über weite Strecken der Partie das tonangebende Team, hatte mehr vom Spiel. Ausgerechnet nach einer Dreier-Großchance zu Beginn brachte aber Leipzigs Janik Mäder die BSG in Führung (6.). Die Führung hielt nicht lange, kurz darauf glich Marc-Philipp Zimmermann per Kopf aus (13.). Zimmermann sollte später noch einmal im Mittelpunkt stehen. Nach seiner Gelb-Roten Karte musste der FSV rund 20 Minuten in Unterzahl spielen (69.).

Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister