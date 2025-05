Mit 4:1 (3:0) setzten sich die Saalestädter vor 8.280 Fans im Leuna-Chemie-Stadion gegen den Aufsteiger durch. In einem offenen Schlagabtausch ließ das Team von Trainer Mark Zimmermann allerdings noch etliche Chancen liegen und verpasste es, das Fernduell mit Lok Leipzig noch weiter zuzuspitzen. Der HFC liegt einen Spieltag vor Saisonende drei Punkte und sieben Tore hinter den Blau-Gelben aus Leipzig-Probstheida. Halle gastiert am kommenden Sonntag in Greifswald, Spitzenreiter Lok tritt bei Rot-Weiß Erfurt an.