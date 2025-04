Nach dem Kreuzbandriss von Malik McLemore sowie den zwei Gelbsperren von Tobias Dombrowa und Pasqual Verkamp gingen die Gastgeber förmlich auf der letzten Rille in die Partie. Noel Eichinger und Mingi Kang waren ebenso noch nicht wieder einsatzbereit wie auch Ryan Adigo. So spülte es unter anderen auch Abou Ballo in die Startelf, der zuletzt Anfang Dezember gegen Erfurt Einsatzminuten bekommen hatte. Fast folgerichtig entwickelte sich zunächst alles, nur kein fußballerischer Leckerbissen. Beide Kontrahenten waren in erster Linie um Stabilität bemüht und vermieden das Risiko.



Wenn es gefährlich wurde, dann bei Standardsituationen. Lok-Linksverteidiger Max Klump nahm mit einem direkten Freistoß aus über 20 Metern die erste Prüfung von BFC-Keeper Paul Hainke ab (18.). Nur eine Minute später war Hainke jedoch machtlos – nach Klumps Freistoßeingabe von links köpfte BFC-Kapitän Chris Reher Farid Abderrahmane den Ball vor die Füße und der nahm die Einladung mit einer humorlosen Direktabnahme aus neun Metern ins linke Eck dankend an (19.). Die Führung gab Lok weiter Sicherheit, den Berlinern fiel gegen die beste Defensive der Liga derweil wenig bis gar nichts ein. Zudem schieden Kevin Lankford (26.) und Ben Meyer (37.) vorzeitig verletzt aus.