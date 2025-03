CFC-Coach Benjamin Duda vertraute fast der gleichen Anfangself wie am letzten Wochenende beim 2:1-Erfolg gegen den BFC Dynamo. Lediglich Kapitän Tobias Müller kehrte nach seiner Gelbsperre in die Startformation zurück, für ihn musste Artur Mergel auf die Bank. Bei den Gastgebern saß überraschenderweise der beste Torjäger, Daniel Frahn, nur auf der Bank. Für den 37-Jährigen sollte es das letzte Spiel gegen seinen Ex-Klub aus Chemnitz sein, schließlich beendet er nach der Saison seine Karriere.

Auf dem Feld gaben also erst einmal andere den Ton an. Beide Teams zeigten einen flotten Beginn, mit viel Tempo und ohne große Umschweife ging es Hin und Her. Der CFC kam durch Jong-min Seo schon nach zwei Minuten gefährlich vor das Tor. Vier Minuten später verpasste Fynn Seidel im Zentrum eine etwas zu lang geratene Hereingabe. Babelsberg wurde nun auch langsamer mutiger, vor allem Tim Maciejewski wurde immer wieder gut in Szene gesetzt, ließ aber bei den Abschlüssen die letzte Konsequenz vermissen. Die Hausherren drängten nun immer mehr auf den Führungstreffer. Nach einem 17-Meter-Schuss war Chemnitz-Schlussmann Daniel Adamczyk wachsam. Kurz vor der Pause klärte Robert Zickert gleich zweimal kurz vor dem Tor.