Der 1. FC Lok Leipzig hat seine dritte Niederlage in der laufenden Regionalliga-Saison kassiert. Die Mannschaft von Cheftrainer Jochen Seitz unterlag am Samstag (15. März 2025) beim SV Babelsberg mit 1:3 (0:2).

Die Partie begann aus Sicht der Gäste denkbar schlecht. Babelsberg-Kapitän Daniel Frahn brachte seine Mannschaft bereits in der zweiten Minute per Kopf in Führung. Der 37-Jährige stützte sich bei der Aktion grenzwertig auf, doch Schiedsrichter Marvin Tennes gab den Treffer. Der Tabellenführer brauchte eine Weile, um sich vom frühen Rückstand zu erholen, wäre dann aber durch Noel Eichinger fast zum Ausgleich gekommen (13.).