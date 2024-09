Der VFC tat sich von Beginn an schwer. Die Gastgeber drängten die Mannschaft von Oswald in Hälfte eins erfolgreich in die eigene Hälfte. Die 50 mitgereisten Fans der Vogtländer sahen ihr Team durchgängig unter Druck. Paul Wegemann und Philipp Zeiger prüften Jakob Pieles im Plauener Kasten. Der Plauener Schlussmann hielt dem allerdings stand, so blieb es bis zur Halbzeit beim 0:0.