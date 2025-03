Nach drei Spielabsagen in Serie konnten die Thüringer, die ihr letztes Pflichtspiel am 1. Februar in Halle (0:2) bestritten, endlich wieder in den Ligabetrieb eingreifen. Doch Coach Fabian Gerber hatte mit Personalsorgen zu kämpfen, denn beim Gastspiel in Halle holten sich Kapitän Til Schwarz, Jeremiaha Maluze (jeweils Gelb-Rot) und Ben-Luca Moritz (5. Gelbe) gleich drei Säulen des Teams Sperren ab. Dementsprechend wurde die Rotationsmaschine angeworfen: Gaoussou Dabo, Benny Boboy, Artur Voilenko, Benjika Caciel und Obed Chidindu Ugondu rutschten in die Startelf.

Bildrechte: Sebastian Räppold / Matthias Koch

Gemächlicher Beginn, dann übernimmt Babelsberg das Kommando

Die Anfangsphase des Spiels bot ein Abtasten auf beiden Seiten, beide Teams waren um Kontrolle und Fehlervermeidung bemüht. Der erste Aufreger dann in der 13. Minute: Erfurt ließ Babelsberg in aller Ruhe von hinten aufbauen, die Filmstädter nutzten den Platz und kombinierten sich bis an die Grundlinie durch. Den finalen Querpass von Luca Schulz setzte Mittelstürmer Daniel Frahn aus wenigen Metern an den Querbalken. Anschließend übernahm Babelsberg das Spiel mit dem Ball, Erfurt fokussierte sich auf schnelle Umschaltmomente. Klare Torchancen waren Mangelware.

Klaffende Wunde und ein Turban

Dann die Schrecksekunde für die Gäste. In einem Zweikampf nach einem Babelsberger Eckball bekam Erfurts Verteidiger Voilenko den Stollen seines Gegenspielers an den Kopf und blieb blutüberströmt liegen (32.). Es dauerte mehrere Minuten, ehe der junge Estländer zurück auf den Platz konnte, den Kopf unter einem dicken Turban eingewickelt. Fußballerisch passierte bis zum Pausenpfiff nicht mehr viel, die Spannung blieb dennoch hoch.

Artistisches Highlight und später Knockout

Nach dem Seitenwechsel sahen die 3.093 Zuschauer ein Spiel mit mehr offensiven Akzenten, wobei die Spielanteile klar verteilt waren. Babelsberg versuchte es immer wieder über Kombinationsfußball, während Erfurt auf seine Chance lauerte. So richtig zwingend waren die Abschlüsse aber auf beiden Seiten nicht. Bis zur 77. Minute: Nach einem Freistoß landete der Ball bei Voilenko, der sich das Spielgerät mit dem Rücken zum Tor selbst vorlegte und künstlerisch hochwertig per Fallrückzieher zur Führung für Erfurt traf. SVB-Keeper Yannic Stein konnte dem Einschlag nur chancenlos hinterherschauen.

Drei Minuten später hätte Ugondu den Doppelschlag perfekt machen können, seine beiden Abschlüsse aus vielversprechender Position landeten jeweils an einem Abwehrbein und dem Außennetz. Besser machte es Ömer Uzun in der 89. Minute, als er nach feiner Vorarbeit von Phillip Aboagye aus kurzer Distanz zur Entscheidung für die Thüringer traf. Durch den Sieg klettert Erfurt in der Tabelle auf den vierten Rang, Babelsberg bleibt 11.