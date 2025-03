Die beste Chance hatte Johan Martynets, der in der 55. Minute auf einmal auf links sträflich freistand, in Richtung Tor zog, die Kugel zurechtlegte und stramm abschloss. Doch ein Zehlendorfer war dazwischen. Gören versuchte offensiven Druck von außen einzubringen, nahm Abwehrspieler Can-Deniz Tanriver vom Platz und brachte Stürmer Lucas Will. Doch bis zum Abpfiff wollte hüben wie drüben keine wirkliche Torgefahr mehr aufkommen. Die nächste Chance auf Zählbares haben die Plauener schon am Mittwoch, wenn Babelsberg im Vogtlandstadion gastiert. Trainer Gören sagte mit Hinblick auf die Partie: "Wir haben nichts mehr zu verlieren, wir müssen uns locker machen. Dann gucken wir, was passiert."