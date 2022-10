Bei Chemie Leipzig stand erneut Co-Trainer Christian Sobottka an der Seitenlinie. Florian Brügmann fehlte wegen einer Gelbsperre, dafür kehrte Alexander Bury in die Startelf zurück. Und die Leutzscher legten einen Start hin, wie er nicht besser hätte sein können. Bereits nach zwei Minuten gelang Denis Jäpel das 1:0, der aus der Drehung den Ball in die Maschen beförderte.