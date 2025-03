Zwei Wechsel nahm Volkan Uluc im Vergleich zum Sieg gegen den VFC Plauen vor. Erik Weinhauer und Ted Tattermusch rückten in die Startelf. Und Tattermusch zeigte sich auch gleich hellwach. Nach 25 Sekunden nagelte der Stürmer den Ball aus 18 Metern in den rechten oberen Winkel. Jena führte also früh und blieb dran. Kai Seidemann hätte nach einer weiten Eingabe von Alexander Prokopenko in der siebten Minute erhöhen können, scheiterte aber aus sechs Metern an Keeper Dmytro Karika. Die Gastgeber kamen nach etwa 25 Metern ein wenig besser ins Spiel, Enes Küc traf den Außenpfosten. Durch eine Fehlentscheidung von Schiedsrichter Max Kluge, der bei einer Aktion von Marcel Hoppe ein Foul an Julien Damelang gesehen haben wollte, bekam Viktoria die große Ausgleichschance. Küc verwandelte den Elfmeter in der 31. Minute unhaltbar ins linke untere Eck. Jetzt war der Spielfluss bei Jena dahin und die Berliner gingen nach einem feinen Pass von Küc in der 43. Minute sogar in Führung. Nasuhi Jones scheiterte im Strafraum zunächst an Jenas Keeper Marius Liesegang, bekam den Ball aber erneut vor die Füße und schob aus acht Metern ins linke Eck zum 2:1-Halbzeitstand ein.

Bildrechte: Matthias Koch