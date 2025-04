Dabei waren die Gäste vor 465 Zuschauern im Stadion Lichterfelde druckvoll in die Partie gekommen. Vor allem die Startelfneulinge David Pfeil und Thomas Rotfuß sorgten zunächst für gehörig Betrieb auf der linken Seite. Auch Hendrik Wurr war in die erste Elf zurückgekehrt und bereitete Nils Schätzles Chance zur Führung mustergültig vor – der leicht abgefälschte Schuss des ZFC-Kapitäns ging jedoch knapp drüber (4.).



Fünf Minuten später lag der Ball im Viktoria-Kasten. Florian Hansch hatte Daniel Haubners Ecke von rechts mustergültig eingeköpft – allerdings blieb den Thüringern der Treffer verwehrt, weil Rotfuß aus Sicht des Linienrichters den Berliner Schlussmann Dmytro Karika aktiv im Abseits irritierte (9.). Nahezu identisch – also per Ecke von rechts – fand dann Haubner wiederum Hansch, dem das Kopfballtor dann wegen Karikas Glanzparade nicht gegönnt war (19.). Zudem scheiterte auch Rotfuß aus spitzem Winkel an Karikas Reflex, während Pfeils Versuch im letzten Moment von Marvin Pohl geblockt wurde (25./26.).