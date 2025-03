Bildrechte: Sportfotos Matthias Koch/Sebastian Räppold

Fußball | Regionalliga Chemie Leipzig verspielt Führung in Berlin

Hauptinhalt

27. Spieltag

30. März 2025, 15:08 Uhr

Was für ein bitterer Ausgang. Chemie Leipzig hat im letzten Spiel von Interimscoach David Bergner lange bei Altglienicke geführt, stand aber schließlich doch mit leeren Händen da. Am Ende sorgte ein VSG-Doppelschlag in den Schlussminuten für eine 1:2-Niederlage der Chemiker im "Hans Zoschke"-Stadion.