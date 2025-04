Für die Männer von Trainer Benjamin Duda war der Erfolg in Berlin das sechste Ligaspiel in Serie ohne Niederlage. Die bislang letzte Niederlage kassierten die "Himmelblauen" Mitte März ebenfalls in Berlin. Damals unterlagen die Chemnitzer Hertha Zehlendorf mit 0:1. Mit dem Sieg hat der CFC wieder Platz sieben in der Tabelle übernommen.