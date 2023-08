Nach nur drei Tagen "Frische zurückerlangen" und kaum inhaltlichen Training schickte RWE-Trainer Fabian Gerber in der Hauptstadt die gleiche Startformation auf das Feld wie am Sonntag beim 4:1-Heimerfolg gegen den FSV Zwickau. Sein Gegenüber Karsten Heine nahm trotz einer Niederlage zuletzt nur eine Änderung vor, statt Rintaro Yajima begann Jonas Dirkner. Wegen eines am Sonntag stattfindenden American-Football-Spiels im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und zu wenigen Polizeikräften am Freitag war die Partie zum Missfallen von RWE auf den Donnerstag verlegt worden.