Die Gäste aus Leipzig mussten sowohl auf ihren Stammkeeper Benjamin Bellot (Schuleinführung in der Familie) als auch auf Florian Brügmann verzichten. Auf Meuselwitzer Seite fehlte Florian Hansch, der sich im Training verletzt hatte. Das Spiel selbst bot in der ersten Halbzeit nur wenig Überraschendes. Die Gastgeber starteten mit einer Fünferkette – wohl um die schnellen Leipziger Offensivleute besser stellen zu können. Das klappte, die Gäste kamen zu nur wenigen guten Aktionen vor dem Tor. Aber im Spiel nach vorn gelang Meuselwitz lange nicht viel, weil es immer wieder mit weiten Bälle versucht wurde. Ein Highlight sahen die Zuschauer kurz vor der Pause, als Tim Bunge aus 22 Metern abzog, das Tor des ZFC dabei nur hauchdünn verfehlte. Im Gegenzug zappelte der Ball dann sogar einmal im Netz, doch ZFC-Kapitän René Eckardt stand im Abseits. Mehr passierte in dieser Halbzeit auf überschaubarem Niveau nicht mehr.

Nach dem Wechsel nahm die Partie endlich Fahrt auf. Zunächst jubelten die Gastgeber nach einem Eckball, Fabian Raithel drückte den Ball per Kopf in die Maschen (47.). Doch das war das Wecksignal für Chemie. Nur vier Minuten später glich Stanley Ratifo aus, nutzte dabei einen Stellungsfehler in der Meuselwitzer Hintermannschaft. Fünf Minuten später stellte erneut Ratifo auf Sieg, nutzte dabei einen unmotivierten Ausflug des Meuselwitzer Keepers Lukas Sedlak und hob die Kugel feinfüßig in die Maschen. Damit war dem ZFC der Zahn gezogen. Die Gastgeber kamen zu keinen nennenswerten Chancen mehr, Timo Mauer machte kurz vor Schluss nach Querpass von Matchwinner Ratifo noch den Deckel drauf.