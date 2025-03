Neun Spiele haben die Meuselwitzer nicht mehr gewonnen in der Liga. Und dass sich der ZFC etwas vorgenommen hat, merkte man von der ersten Minute an. Das Leopold-Team war gut in den Zweikämpfen, versuchte es immer wieder über die Außen. Einzig der letzte Pass, die zündende Idee, die fehlten. Greifswald hatte dagegen durch Soufian Benyamina nach drei Minuten bereits die Topchance, Keeper Lukas Sedlak kratzte den Ball aber noch aus dem rechten Eck. Nach einer Ecke in der 21. Minute führten die Gäste- Rudolf Ndualu traf aus acht Metern ins linke untere Eck. Die Meuselwitzer steckten nicht auf und kamen in der 34. Minute zum verdienten Ausgleich. Daniel Haubner fasste sich aus 23 Metern ein Herz, der Ball schlug flach im rechten Eck ein.

Bildrechte: Tanja Kaltofen