Die Hausherren kamen wenig später zu ihren größten Möglichkeiten: Tim Kießlings Schlenzer aus gut zwanzig Metern landete nur knapp nicht im Netz (15.), Florian Hansch schoss unbedrängt aus kurzer Distanz Kühn im Tor der Gäste direkt an (15.). Meuselwitz roch ein wenig Oberwasser – doch dann foulte Leon Schmökel den starken Polat knapp außerhalb des Meuselwitzer Sechzehnmeterraums (19.). Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte direkt zur 1:0-Führung für die Gäste (20.). Ein äußerst sehenswertes Tor, keine Chance für Fietz im Tor der Zipsendorfer.

Trotz erneut zahlreicher Ecken und viel Druck gelang dem ZFC allerdings kein weiterer Treffer, im Gegenteil. Aus einer eigenen Ecke entstand ein Zehlendorfer Konter, der mit Polat am Boden des Meuselwitzer Sechzehners endete. Torhüter Fietz hatte ihn nur noch per Foul stoppen können, so gab es den Treffer zum 2:2-Ausgleich per souverän verwandeltem Strafstoß (76.).

In der Folge wurde das Spiel immer offener und wilder. Hin und her ging es, beide Teams foulten und beschwerten sich viel, konnten das Spiel jedoch nicht mehr für sich entscheiden. Für Meuselwitz geht der Fehlstart in die Regionalligasaison also auch am 4. Spieltag weiter. Am kommenden Samstag (24. August 2024, 13 Uhr) geht es nach Greifswald, die ebenfalls im Tabellenkeller stehen.